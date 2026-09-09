Подготовку к 250-летию Тамбовского наместничества возглавил Владимир Мединский

Фото: Владимир Мединский/vk.ru/vr_medinskiy Читайте также: Победительница "Конфетки" на ТНТ тамбовчанка Василиса превратила личную историю в новый трек «РЭД ФЛАГ» «Атмановские кулачки-2026» отменили из-за угроз БПЛА Тамбовский «Театральный дворик» открывает новый сезон Юбилей отметят в 2029 году.
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