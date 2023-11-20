Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    👍Хуситы захватили ...
  • Виктор Галкин
    Красиво сказано)Хуситы захватили ...
  • Ильдус Мамлеев
    Российское гражданство надо ещё заслужить! Что бы уважаемые граждане дали ему рекомендацию, что бы у соседей его к не..."Поработал и домо...

Где закончится СВО: Новая железная дорога в Крым отвечает на этот вопрос

Где закончится СВО: Новая железная дорога в Крым отвечает на этот вопрос

Если верить проекту строящегося транспортного маршрута, Россия пока не планирует брать Кривой Рог и Николаев Михаил Зубов Фото: Лев Федосеев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Блинкин Правительство Запорожской области заявило о начале строительства дублера железнодорожной линии из Ростова-на-Дону до крымского Джанкоя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
выводы делать рано.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх