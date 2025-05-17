Страна без студентов: киевский режим планирует отправлять на фронт вчерашних школьников

С этого года украинские абитуриенты должны будут предъявлять военный билет при поступлении в вузы. Речь идёт о парнях от 17 лет, и соответствующее требование уже включено в официальные правила приёма, пишет образовательный портал «Освiта ua».
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