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Эпидемиолог Пшеничная: за один сезон заболеть гриппом дважды возможно

Эпидемиолог Пшеничная: за один сезон заболеть гриппом дважды возможно

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеть гриппом дважды за сезон — допустимо, но даже после болезни стоит вакцинироваться, если это не было сделано ранее.

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