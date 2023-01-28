Эпидемиолог Пшеничная: за один сезон заболеть гриппом дважды возможно

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеть гриппом дважды за сезон — допустимо, но даже после болезни стоит вакцинироваться, если это не было сделано ранее.