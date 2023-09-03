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Многие спрашивают, почему ПВО пропускает дроны

Многие спрашивают, почему ПВО пропускает дроны

Что ж, пора затронуть этот вопрос. Для начала, надо понимать что сплошное ПВО возможно только в маленьких странах, например: Израиле, Бельгии, Швейцарии или Великобритании.

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Комментарии
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Юрий Подгурский
В точку.
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3 час.
Negnost Ros
Я так понимаю, этим вопросом хотят помочь западной ищейке найти уязвимости в обороне от дронов?
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3 час.
alik3456 Джексон
Сволочи! Буржуи! Всё просрали! Гады...
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1 час.

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