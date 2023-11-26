Круиз без корабля. Туристов «развели на сотни тысяч долларов

Круизная компания Life at Sea Cruises отменила свой трехлетний первый круиз из-за отсутствия судна, оставив пассажиров, потративших сотни тысяч долларов, без возможности отправиться в кругосветное путешествие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии