Во Франции уверяют, будто американские учёные бегут в её ВУЗы

Университет Экс-Марсель во Франции, являющийся государственным исследовательским учреждением, сообщил о том, что 40 ученых из США откликнулись на инициативу университета и ряда научных организаций, воспользовавшись предложением о «безопасном убежище».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии