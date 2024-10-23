Новосибирцы стали активнее использовать Госключ

Новосибирская область присоединилась к федеральному проекту «Госключ», который позволяет оформить цифровую подпись и с ее помощью заверять юридически значимые документы, заявления, заключать договоры полностью онлайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии