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Крупные пожары вспыхнули на Украине после ночных ударов ВС РФ

Крупные пожары вспыхнули на Украине после ночных ударов ВС РФ

В нескольких городах на Украине ночью 22 сентября раздались взрывы. Звуки детонации слышали в Днепропетровске, Кривом Роге, Киеве и других населенных пунктах, сообщает РИА Новости.

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