Сбербанк запустил налоговый калькулятор в приложении

Сбербанк запустил умный налоговый калькулятор в мобильном приложении, сообщает РИА Новости. «С 2025 года в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменится ставка налога и получаемый доход», — напомнили в кредитной организации.
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