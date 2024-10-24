Сбербанк запустил налоговый калькулятор в приложении

Сбербанк запустил умный налоговый калькулятор в мобильном приложении, сообщает РИА Новости. «С 2025 года в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменится ставка налога и получаемый доход», — напомнили в кредитной организации.