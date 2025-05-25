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Россия не имеет права создавать буферную зону для защиты гражданского населения

Россия не имеет права создавать буферную зону для защиты гражданского населения

Россия не имеет права создавать буферную зону для защиты гражданского населенияШпигель пишет, что Россия не имеет права создавать буферную зону для защиты гражданского населения и что украинские удары беспилотниками - это путь Зеленского к миру.

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