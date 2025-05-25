Россия не имеет права создавать буферную зону для защиты гражданского населенияШпигель пишет, что Россия не имеет права создавать буферную зону для защиты гражданского населения и что украинские удары беспилотниками - это путь Зеленского к миру.
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