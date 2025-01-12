Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Если Трамп не полный кретин то он и сам поймет правоту Путина«Путин отказывает...
  • Владимир Минаков
    " «активно обсуждают возможность отправки миротворческой миссии в Украину в случае прекращения боевых действий или их...Стармер намылился...
  • Юрий Золотарев
    ОблОмится вам, ссуки пиндосовские, "повлиять" на ВВП!! "Нас бьют, а мы крепчаем!" - слышали? Это прежде всего про Рос...В США признали, ч...

За неделю до инаугурации Трампа Байден продлил на полтора года особый статус украинцев в США

За неделю до инаугурации Трампа Байден продлил на полтора года особый статус украинцев в США

The New York Times  пишет, что администрация Байдена в последние дни своего пребывания в Белом доме продлила на полтора года Статус временной защиты, который распространяется на миллион человек, включая и украинских беженцев в Штатах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх