За неделю до инаугурации Трампа Байден продлил на полтора года особый статус украинцев в США

The New York Times пишет, что администрация Байдена в последние дни своего пребывания в Белом доме продлила на полтора года Статус временной защиты, который распространяется на миллион человек, включая и украинских беженцев в Штатах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии