В Менделеевском районе боец СВО навестил ветерана ВОВ

В День героев Отечества заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева, юнармейцы и мобилизованный местный житель Ринат, который сейчас находится в краткосрочном отпуске, поздравили ветерана Великой Отечественной Войны Зайнака Аглиева с праздником.