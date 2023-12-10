В Менделеевском районе боец СВО навестил ветерана ВОВ

В День героев Отечества заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева, юнармейцы и мобилизованный местный житель Ринат, который сейчас находится в краткосрочном отпуске, поздравили ветерана Великой Отечественной Войны Зайнака Аглиева с праздником.
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