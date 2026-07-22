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Русские не виноваты: Volkswagen подаёт сигнал SOS

Русские не виноваты: Volkswagen подаёт сигнал SOS Подарки от руководстваЗаголовок статьи можно было переименовать в «Германия подает сигнал SOS», но пока это преждев.

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