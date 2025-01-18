ВС РФ нанесли удар возмездия за обстрелы Белгородской области ракетами ATACMS

Армия России утром 18 января нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы Белгородской области американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны РФ.
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