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ВС РФ нанесли удар возмездия за обстрелы Белгородской области ракетами ATACMS

Армия России утром 18 января нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы Белгородской области американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны РФ.

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ЕМ
Евгений Мальцев
По западной Хохляндии долбаните
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