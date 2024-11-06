Как, один сказал: "Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми", другой же дополнил: "Совок, который окружает нас, на 75 процентов не есть предмет искусства".
Они говорят, что в "совке" было плохо, но в СССР нам было хорошо, мое мнение
Комментарии
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Александр Глущенко
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1 час.
Александр Глущенко
холодильники были полны у тех, кто умело пользовался вот этим 👇
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1 час.
Александр Глущенко
а на собрании цеха , вручали передовикам вот такие "пригласительные! , под бурные аплодисменты .. про аплодисметы я конечно сказанул, но стыдно было всем..В 90-м рулила партия , а до абсурда довли местные "князьки"
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