Железные дороги России открываются для бизнеса

Частные железные дороги являются большой редкостью для современной России, за исключением Тиманской железной дороги (ТЖД) и небольших по длине подъездных подходов, каких-либо других примеров на территории РФ найти довольно трудно.
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