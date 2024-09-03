В Ивановской области 11 сентября стартует первый региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2024»

С 11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии