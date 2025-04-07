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Царьград

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Госдума обсудит аутентификацию НКО в соцсетях через "Госуслуги"

Госдума обсудит аутентификацию НКО в соцсетях через "Госуслуги"

Госдума готовится рассмотреть законопроект от Вячеслава Володина, который предложит идентификацию страниц некоммерческих организаций в соцсетях через "Госуслуги".

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