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Герман Мастерс 2025 — 1/16 финала. Расписание трансляций

Герман Мастерс 2025 — 1/16 финала. Расписание трансляций

29 января, 1/16 финала German Masters по снукеру 2025, рейтинговый, Tempodrom, Берлин, Германия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп Снукер: Герман Мастерс 2025Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - 1 раунд Квалификация - результаты Расписание - трансляции (квал.

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