Игорь Юрченко: Может ли ветро-солнечная энергетика спасти экологию и россиян от роста тарифов?

Игорь Юрченко – эксперт, инженер-энергетик, кандидат экономических наук, почётный гидроэнергетик, заслуженный работник единой энергетической системы России, инженер-энергоменеджер международной квалификации.
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