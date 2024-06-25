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«Они зассали»: Шендерович истерически обрушился с обвинениями на Запад

«Они зассали»: Шендерович истерически обрушился с обвинениями на Запад

Политнавигатор Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает, что Запад пойдет на переговоры с Россией, и пребывает в глубоком расстройстве от вероятной «победы Путина».

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Комментарии
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Eduard
Шендерович,их выгнали из Афгана,а этр дикари и ядерного оружия нет.Вы что реально думаете,что они Росмию могут победить сейчас? Пить меньше надо.Нас если и победят,то через властт предателей,вот как на Украине!
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1 час.
Eduard
Иди на фронт трепло жидовское!
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1 час.
Eduard
Ядерное оружие даже не применяли,а применят ты первый у бога окажешся!
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1 час.

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