13 странноватых снимков из прошлого, которые как бы говорят нам: «Вот такие вот были времена»

Иногда прошлое кажется нам чем-то пыльным, серьёзным и слегка занудным. Но стоит только заглянуть в старые архивы — и выясняется, что люди тогда умели повеселиться, удивить, поразить воображение… и, похоже, не всегда знали, что делают.