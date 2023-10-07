Во избежание скандала: суд выявил нарушение санитарных в одном из отделений "Самоката" в Петербурге

В Петербурге закрыли одно из отделений "Самоката". Причина - нарушение санитарных норм. Суд в Санкт-Петербурге привлек к ответственности одно из отделений компании «Самокат» на улице Юрия Инге за несоблюдение санитарных норм.
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