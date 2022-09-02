Нередко осень незаслуженно упускают из вида, когда заходит речь об отпуске. А в это время на многих курортах начинается бархатный сезон, жара спадает, с началом учебы в отелях меньше детей и подростков ,а значит, больше свободных номеров и скидок.
Нередко осень незаслуженно упускают из вида, когда заходит речь об отпуске. А в это время на многих курортах начинается бархатный сезон, жара спадает, с началом учебы в отелях меньше детей и подростков ,а значит, больше свободных номеров и скидок.
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