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Царьград

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Бурная реакция Белоусова. Предателей находят даже в Европе: Новый поворот в истории генерала Шевцовой, ведавшей деньгами МО при Шойгу - военкор

Бурная реакция Белоусова. Предателей находят даже в Европе: Новый поворот в истории генерала Шевцовой, ведавшей деньгами МО при Шойгу - военкор

Сразу несколько источников сообщили, что ведавшая деньгами Минобороны генеральша Шевцова при Шойгу бежала во Францию, прихватив с собой миллиарды.

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