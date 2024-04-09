В городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник. Карта

В ЯНАО мусульмане 10 апреля будут отмечать священный праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности, сообщили URA.
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