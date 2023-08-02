Ситуация с мигрантами по-прежнему оставляет желать лучшего. Да, власть вроде как начала действовать, проводятся рейды и задержания, всё это придается огласке, но "гости" за последние годы так распоясались, что этих мер явно недостаточно.
"Ну что, докатились?": Вместо сотрудников полиции, с мигрантами разобрались 50 рассерженных русских мужиков
Комментарии
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Виктор Рыбаков
"Гостям" надоели хозяева....Пока власть от самых её чердаков до подвалов и бизнес наживаются на мигрантах,а не вычищают страну,толка у нас не будет!
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11 час.
Виталий Кирпиченко
Метелить их надо так. чтобы за три поколения просочилось!
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8 час.
Коська
ПРЯЗДРЯВЛЯЮ, братцы!!!!! России СФОРМИРОВАНА И ДЕЙСТВУЕТ боевая единица ЧУРКИСТАНСКОГО иностранного легиона, который постоянно проходит тренировки по противодействию властям и коренному населению. В определенный час "Ч" эти БАНДЫ начнут действовать в виде воинских подразделений на территории страны, тем самым откроется второй или третий фронт российскому государству В ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ!!!
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8 час.
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