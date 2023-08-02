"Ну что, докатились?": Вместо сотрудников полиции, с мигрантами разобрались 50 рассерженных русских мужиков

Виктор Рыбаков "Гостям" надоели хозяева....Пока власть от самых её чердаков до подвалов и бизнес наживаются на мигрантах,а не вычищают страну,толка у нас не будет!

Виталий Кирпиченко Метелить их надо так. чтобы за три поколения просочилось!