СССР-Россия

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"Ну что, докатились?": Вместо сотрудников полиции, с мигрантами разобрались 50 рассерженных русских мужиков

"Ну что, докатились?": Вместо сотрудников полиции, с мигрантами разобрались 50 рассерженных русских мужиков

Ситуация с мигрантами по-прежнему оставляет желать лучшего. Да, власть вроде как начала действовать, проводятся рейды и задержания, всё это придается огласке, но "гости" за последние годы так распоясались, что этих мер явно недостаточно.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
&quot;Гостям&quot; надоели хозяева....Пока власть от самых её чердаков до подвалов и бизнес  наживаются на мигрантах,а не вычищают страну,толка у нас не будет!
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11 час.
Виталий Кирпиченко
Метелить их надо так. чтобы за три поколения просочилось!
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8 час.
Коська
ПРЯЗДРЯВЛЯЮ, братцы!!!!!  России СФОРМИРОВАНА И ДЕЙСТВУЕТ боевая единица ЧУРКИСТАНСКОГО иностранного легиона, который постоянно проходит тренировки по противодействию властям и коренному населению. В определенный час &quot;Ч&quot; эти БАНДЫ начнут действовать в виде воинских подразделений на территории страны, тем самым откроется второй или третий фронт российскому государству  В ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ!!!
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8 час.

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