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Маск в беседе с Сунаком заявил, что ИИ в будущем освободит людей от работы

Маск в беседе с Сунаком заявил, что ИИ в будущем освободит людей от работы

Искусственный интеллект в будущем усовершенствуется настолько, что позволит людям не работать. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в беседе с британским премьер-министром Риши Сунаком, сообщила газета Telegraph.

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