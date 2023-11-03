Маск в беседе с Сунаком заявил, что ИИ в будущем освободит людей от работы

Искусственный интеллект в будущем усовершенствуется настолько, что позволит людям не работать. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в беседе с британским премьер-министром Риши Сунаком, сообщила газета Telegraph.
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