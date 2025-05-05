В ГУП РК «Вода Крыма» на постоянную работу требуются: слесари-ремонтники, аварийно-восстановительных работ; электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электроустановок;электрогазосварщики;машинисты экскаватора, крана-манипулятора, насосных установок;электромонтеры;контролеры; … .
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