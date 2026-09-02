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Какие дороги перекроют в Барнауле в День города?

Какие дороги перекроют в Барнауле в День города?

Главный городской праздник пройдет 5 сентября В Барнауле в связи с подготовкой и проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных 296-й годовщине образования города, ограничат движение транспорта на нескольких дорогах, сообщает мэрия.

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