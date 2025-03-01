«Золотой» замес: астраханский «Волгарь» ждет жесткий второй этап первенства

Из 10 команд группы «Золото» три поднимутся в Первую лигу, а четыре уйдут на понижение. Завтра астраханский «Волгарь» возобновляет свое выступление в дивизионе А (группа «Золото») Второй лиги ФНЛ, начатое в прошлом году.