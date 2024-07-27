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Спецотряд из ветеранов СВО обеспечит безопасность и «поставит на место приезжих»

Спецотряд из ветеранов СВО обеспечит безопасность и «поставит на место приезжих»

Во Владивостоке с 25 июля на службу заступил отряд "Тигр-правопорядок", сформированный из участников специальной военной операции.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Замечательная новость!!! Создание параллельных структур МВД, автоматически очистит правоохранительные органы, приведя к возврату советских названий - милиция, дружинники и пр. Переименование &quot;милиции&quot; в  &quot;полицию&quot; было сделано при пресмыкании России перед Западом. А сейчас это звучит постыдно, как &quot;полицаи&quot;, что уже и заметили многие.
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11 час.
МБ
Максим Буров
Хорошая местная инициатива, пример для других регионов. Как убить одним выстрелом двух зайцев. Первым-навести порядок с мигрантами на местном уровне.Вторым- катализировать энергию ветеранов. Помнится Кожемяко был первым  губернатором сформировавшим  добровольческий отряд для СВО.
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6 час.

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