Спецотряд из ветеранов СВО обеспечит безопасность и «поставит на место приезжих»

Natalija Osminina

Замечательная новость!!! Создание параллельных структур МВД, автоматически очистит правоохранительные органы, приведя к возврату советских названий - милиция, дружинники и пр. Переименование "милиции" в "полицию" было сделано при пресмыкании России перед Западом. А сейчас это звучит постыдно, как "полицаи", что уже и заметили многие.