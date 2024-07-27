Во Владивостоке с 25 июля на службу заступил отряд "Тигр-правопорядок", сформированный из участников специальной военной операции.
Спецотряд из ветеранов СВО обеспечит безопасность и «поставит на место приезжих»
Комментарии
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Natalija Osminina
Замечательная новость!!! Создание параллельных структур МВД, автоматически очистит правоохранительные органы, приведя к возврату советских названий - милиция, дружинники и пр. Переименование "милиции" в "полицию" было сделано при пресмыкании России перед Западом. А сейчас это звучит постыдно, как "полицаи", что уже и заметили многие.
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11 час.
МБ
Максим Буров
Хорошая местная инициатива, пример для других регионов. Как убить одним выстрелом двух зайцев. Первым-навести порядок с мигрантами на местном уровне.Вторым- катализировать энергию ветеранов. Помнится Кожемяко был первым губернатором сформировавшим добровольческий отряд для СВО.
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6 час.
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