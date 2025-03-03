Аналитик объяснил реальную цель европейского саммита по Украине в Лондоне

REUTERS/Gleb Garanich/Pool Политическая цель европейских саммитов по Украине в Лондоне и Париже – показать, что не может быть переговоров по конфликту в Незалежной, затрагивающих безопасность Европы, без участия самого европейского континента.
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