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В Госдуме требуют запретить повторную индексацию коммунальных платежей в течение года

В Госдуме требуют запретить повторную индексацию коммунальных платежей в течение года

Инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на граждан Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия", выступил с инициативой по изменению процедуры индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

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