Форум «Доброслёт» в Крыму будет посвящён волонтерам, работающим в СВО

О масштабных молодёжных проектах, запланированных к проведению на территории Крымского полуострова рассказал в эксклюзивном интервью «Вести Крым» председатель Госкомитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.
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