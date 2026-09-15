«Через пару недель чистили бы русским туфли»: украинцы высмеяли Польшу за обещание победить Россию за 6 недель

Украинцы в соцсетях высмеивают Польшу за обещание главы МИД страны Сикорского победить Россию за 6 недель.
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