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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люк Джонсон: «Мозякин – легенда КХЛ и «Металлурга», грустно, что он ушел. Отличный парень, он оставил большой след в нашей организации»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высказался об уходе Сергея Мозякина с поста директора по развитию клуба.

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