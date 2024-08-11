Гений про злодейства Вот что за странный вопрос, право, задают мне некоторые люди - почему я не делаю АНАЛИЗА происходящего в Курской области.
Вопросы к военным блогерам
Комментарии
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Василий Кулаков
Согласен на 100%. Но есть одно "но"! Пусть официальные средства массовой информации выкладывают ПРАВДУ, какой бы она не была. Вот тогда только можно предъявлять претензии к блогерам. А то на самом деле у человека нет веры правительству, госдуме и всему аппарату чиновников. "Куда идти теперь солдату?..." Идем к народным блогерам...
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16 час.
Юрий Ковалев
Вот это в точку . Хоть брехня но родней из народа .
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16 час.
Михаил Бобко
Какую правду? Какая правда, если идут боевые действия? Это равносильно, как предупреждать врага о своих действиях. Терпение. Власти и так по максимуму заботятся о населении.
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14 час.
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