Вопросы к военным блогерам

Василий Кулаков

Согласен на 100%. Но есть одно "но"! Пусть официальные средства массовой информации выкладывают ПРАВДУ, какой бы она не была. Вот тогда только можно предъявлять претензии к блогерам. А то на самом деле у человека нет веры правительству, госдуме и всему аппарату чиновников. "Куда идти теперь солдату?..." Идем к народным блогерам...