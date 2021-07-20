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Нейрохирурги Удмуртии удалили гигантскую опухоль

Нейрохирурги Удмуртии удалили гигантскую опухоль

Операцию провели 66-летней глазовчанке. Размеры невриномы составляли 15х12х10 см. Опухоль распространилась на внутреннее пространство шеи, трахею, пищевод, щитовидную железу, общую сонную артерию и позвоночный столб с нервами шейного сплетения.

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