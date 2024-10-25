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Мода и Шоу-бизнес

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43-летняя Алессандра Амбросио прогулялась по улице в кожаных трусах

43-летняя Алессандра Амбросио прогулялась по улице в кожаных трусах

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прогулялась по улице в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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