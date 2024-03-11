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Макрон рвется в бой: настроения в ЕС становятся более воинственными

Макрон рвется в бой: настроения в ЕС становятся более воинственными

ТАСС/AP/Christophe Petit-Tesson В среду Киев пытается раздуть международный скандал. Там обвиняют Россию в попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

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