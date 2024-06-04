Кипяток + мука и немного фарша: рассказываю, как я готовлю вкусные Крымские чебуреки «Янтыкъ» — жарятся без масла

Домашняя выпечка, особенно приготовленная с любовью — это всегда вкусно, и думаю многие со мной согласятся! Сегодня хочу предложить вам побаловать себя и своих близких вкуснейшей выпечкой, родом из Крыма — Янтыкъ с мясом! Это своего рода чебуреки, но жарятся сухой сковороде, и только потом смазываются сливочным маслом.