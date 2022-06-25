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На михалевской сцене расцвел ´Венок дружбы´ (+

На михалевской сцене расцвел ´Венок дружбы´ (+

На михалевской сцене расцвел ´Венок дружбы´ (+видео)С 23 по 27 июня в г. Бобруйске проходит 16-й Международный фестиваль народного творчества ´Венок дружбы´.

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