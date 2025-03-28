Думали, знаете свои корни? Почему не стоит полностью верить ДНК тестам на родословную?

Согласитесь, есть что-то завораживающее в идее заглянуть в прошлое через собственную ДНК. Компании, предлагающие генетические тесты на происхождение, играют на этом любопытстве, обещая раскрыть тайны нашей родословной.
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