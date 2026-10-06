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Правительство решило закрыть для самолетов московский аэродром Остафьево

Правительство решило закрыть для самолетов московский аэродром Остафьево

Решение закрыть московский аэродром Остафьево для обслуживания воздушных судов приняло правительство России.

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