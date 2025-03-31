Генерал Оглоблин признал вину по делу о получении взятки в 12 млн рублей

На первом открытом заседании 235-го гарнизонного военного суда по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого во взяточничестве, подсудимый признал свою вину в получении 12 миллионов рублей от Пермского телефонного завода "Телта".
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