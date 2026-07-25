Смолян предупреждают о приближающейся грозе и сильном ветре

Главное управлении МЧС России по Смоленской области сообщает, что по информации Смоленского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа, с сохранение до конца суток 25 июля, местами на территории Смоленской области ожидается гроза с усилением ветра порывами 12 – 17 метров в секунду.