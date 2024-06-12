Интернет-мошенники пытаются украсть данные школьников под предлогом списывания на экзаменах

Школьники Свердловской области сталкиваются с мошенничеством в Интернете после сдачи госэкзаменов. Молодые люди начинают получать сообщения от неизвестных лиц, выдававших себя за общественных наблюдателей, которые утверждают, что обнаружили нарушение правил при написании экзаменационных работ.
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