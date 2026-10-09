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Пятый канал

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На заседании Совбеза ООН будут обсуждать украинский конфликт

На заседании Совбеза ООН будут обсуждать украинский конфликт

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на заседании 9 октября будет обсуждать украинский конфликт.

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